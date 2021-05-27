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Вирусолог прокомментировал слова Путина о необязательности вакцинации

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Вакцинация населения от коронавируса не должна быть обязательной. Об этом заявил «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, согласившись с мнением главы государства, который выступил против принудительных прививок.

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При этом вирусолог подчеркнул, что любой привитый человек защищает невакцинированных людей, которым нельзя делать укол, например, по медицинским показаниям.

«Но заставлять нельзя, надо убеждать», — отметил Аграновский.

26 мая президент России Владимир Путин во время выступления на совещании по экономическим вопросам заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя. По его мнению, граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов, подчеркнул Путин.

«Российская вакцина — это показывает практика уже миллионного применения — она самая надежная сегодня и самая безопасная, и в нашей стране для вакцинации созданы все условия», — подчеркнул президент РФ.

В России в настоящее время используется три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, есть четвертая вакцина — «Спутник Лайт». Облегченная версия, в отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V», она содержит только один компонент. Препарат эффективен против всех новых штаммов COVID-19. По мнению экспертов, он окажется наиболее приемлемым вариантом для людей пожилого возраста, у которых необходимо снизить риски появления побочных эффектов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Жест добровольный: Путин выступил против обязательной вакцинации

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