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Дело возбудили после избиения ребенка на детской площадке в Ленобласти

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Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который избил 11-летнего мальчика из-за разбросанного мусора на детской площадке в поселке Сиверский Ленинградской области, об этом сообщается в среду, 26 мая, на сайте регионального главка Следственного комитета.

«Женщина прогуливалась с ребенком и сделала замечание компании подростков, также проводивших время на детской площадке. По предварительным данным, именно это и привело к возникновению конфликтной ситуации, в которую вмешался супруг женщины», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

41-летний мужчина несколько раз ударил 11-летнего мальчика, после чего ушел вместе с женой и ребенком. Подросток с ушибами обратился в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и потом отпустили.

По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства конфликта.

24 мая СК сообщил о возбуждении уголовных дел о побоях и халатности после инцидента в смоленской школе, где сын учительницы продемонстрировал агрессивное поведение в отношении учеников.

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