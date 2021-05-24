Дела возбудили после применения сыном учителя насилия к школьникам в Смоленске

Уголовные дела о побоях и халатности возбудили после инцидента в смоленской школе, где сын учительницы продемонстрировал агрессивное поведение в отношении учеников. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«По результатам доследственной проверки возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ и ч.1 ст.293 УК РФ, о причинении побоев школьнику, а также о халатности должностных лиц образовательного учреждения», — отмечается в публикации на сайте СК.

Как уточнили следователи, инцидент произошел 20 мая. 20-летний молодой человек, который являлся сыном одной из педагогов, применил физическое насилие по отношению к ряду учеников.

Также правоохранители расследуют дело о халатности должностных лиц школы, позволивших подозреваемому войти в учебное учреждение.

Ранее в СМИ появилась аудиозапись «воспитательных бесед», которые сын учительницы вел с учениками. По его словам, дети нарушали дисциплину в классе, поэтому он заставлял их выполнять физические упражнения, оскорблял их и применял физическую силу.

17 мая стало известно, что на Украине преподавательница заставила школьника съесть бумажный самолетик во время урока и угрожала ему ножом. Кроме того, мальчик рассказал, что, заметив у него отсутствие ручки, учительница достала из сумки нож и пригрозила «порезать пальцы».