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Банки предупредили о рисках появления в России «экосистемного рабства»

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В России может возникнуть «экосистемное рабство»: из-за единых подписок на разные сервисы, закрытого списка поставщиков и навязывания услуг у клиентов вероятны сложности с переходом в другую компанию на обслуживание. Об этом сказано в отзыве Национального совета финансового рынка (НСФР, есть у «Известий») на консультативный доклад ЦБ.

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Для того, чтобы этот риск не реализовался, финансовый рынок предложил на регуляторном уровне упростить процесс перехода пользователей и поставщиков из одной экосистемы в другую по аналогии со сменой сотового оператора, банка или брокера. В документе говорится, что нужно закрепить требование к крупным экосистемам (с долей рынка 35% в трех-четырех сегментах, где они действуют) строиться по открытому принципу — чтобы на платформе предоставлялись услуги всех желающих, а не только аффилированных поставщиков. Кроме того, рынок предложил запретить крупнейшим игрокам вводить единую подписку.

«Закрытые экосистемы склонны к навязыванию собственных услуг и сервисов клиентам в дополнение к тому, за чем обратился человек. Эта проблема известна Центробанку в некоторых сегментах финрынка и успешно им пресекается. В экосистеме масштабы навязывания рискуют вырасти в разы. Запрет этой практики важно закрепить в законодательных актах, а также проработать меры надзора», — считает глава НСФР Андрей Емелин.

В апреле 2021 года ЦБ опубликовал консультативный доклад по регулированию экосистем. До 1 августа Банк России собирает отзывы и предложения рынка на эту тему. Параллельно свою концепцию регулирования экосистем разработало правительство: в ней отмечается, что национальным платформам следует дать преференции по отношению к зарубежным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Простая лояльность: банки предупредили о рисках «экосистемного рабства»

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