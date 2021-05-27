В Европейской части России похолодает в ближайшие дни

В центре России похолодает 29 мая, спустя два дня низкие температуры ожидаются на юге страны и Поволжье. Об этом сообщает в четверг, 27 мая, ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в последние дни мая температура будет ниже нормы на 3-4 градуса. Начиная с субботы в центральную часть России будут перемещаться холодные воздушные массы, из-за этого в начале июня тоже будет похолодание.

Он добавил, что максимальная температура в Москве к понедельнику, 31 мая, понизится до +15...16, а ночью — до +3...7. Со второй половины пятницы будет облачно с прояснениями и небольшие дожди.

Вильфанд также отметил, что в начале следующей недели похолодание затронет и юг России. Так, уже 31 числа температура будет ниже нормы на 1-2 градуса. Изменения затронут Ростовскую область, Краснодарский край, Черноморское побережье и Крым.

В Поволжье также ожидается прохладная погода с 31 мая. Кроме того, в Казани, Нижнем Новгороде и Перми температура будет на 4 градуса ниже нормы.

26 мая Вильфанд спрогнозировал ветер до 23 м/с и ливни в Омской области, Хакасии и Алтайском крае. Он добавил, что ночные заморозки в ближайшие дни ожидаются в Иркутской, Амурской, Кировской областях и Красноярском крае. Гроза в Москве и МО обещает быть «мягкой», в некоторых местах выпадет от 3 до 10 мм осадков.