Вильфанд спрогнозировал ветер до 23 м/с и ливни в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в ближайшую ночь усиление ветра до 22-23 м/с, сильный дождь, град и грозу в ряде регионов России.

В беседе с ТАСС синоптик уточнил, что речь идет об Омской области, Хакасии и Алтайском крае. Он отметил, что ночные заморозки в ближайшие дни ожидаются в Иркутской, Амурской, Кировской областях и Красноярском крае.

По словам Вильфанда, в Иркутской области прогнозируются заморозки до +5 градусов, в Амурской области и центральных районах Красноярского края — до -2 градусов.

Он добавил, что заморозки до +3 градусов придут в Карелию с 27 по 31 мая. 27 и 28 мая ожидается понижение температуры до -1 в Кировской области.

Ранее 26 мая синоптики предупредили о ливне в Москве. По прогнозам специалистов, пик дождей ожидается в ночь на четверг, 27 мая, в период с 3:00 до 6:00.

По словам Вильфанда, гроза в столичном регионе обещает быть «мягкой». По его прогнозам, в некоторых местах выпадет от 3 до 10 мм осадков. Он отметил, что гроза в Москве и Подмосковье будет кратковременной, сильного ветра во время нее не ожидается, пишет RT.

Месячная норма осадков в мае составляет 48 мм, отмечает РИАМО.

По словам руководителя прогностического центра «Метео ТВ» Александра Шувалова, вероятность грозы в московском регионе сохранится и 28 мая, пишет сайт 360tv.ru.

В тот же день главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова спрогнозировала похолодание и дожди в регионе в выходные. По ее словам, в выходные 29 и 30 мая в столице ожидаются дожди и ветер. Кроме того, прогнозируется понижение дневной температуры до +16 градусов. В центре погоды «Фобос» отметили, что местами в Московской области на выходных ожидаются слабые заморозки, пишет агентство городских новостей «Москва».