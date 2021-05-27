Выгода от покупки новостроек на этапе котлована упала на 5 п.п.

В Москве за пять лет ценовая разница между новостройками массового сегмента на начальном этапе строительства и готовыми домами сократилась, сообщили «Известиям» аналитики «Метриум». Сейчас квартиры в готовых домах дороже, чем в проектах на этапе котлована, на 9%, в 2016 году показатель был равен 14%.

При этом в 2017 году этот показатель составил 6%, в 2018 году — 9%, а в 2019 году стал отрицательным, то есть в среднем готовые новостройки были дешевле строящихся на 1%, сообщили аналитики.

В I квартале 2020 года разница была незначительной (1%), а во II квартале она резко выросла — цены на новостройки на котловане упали (со 173 до 149 тыс. рублей за 1 кв. м), из-за чего готовые новостройки оказались на 18% дороже, рассказали в компании. Затем новостройки на стадии котлована начали быстро дорожать, и готовое жилье оказалось дороже квартир в корпусах нулевого цикла в I квартале 2021-го только на 9%.

Большое значение в процессе уменьшения разницы в цене сыграл переход на проектное финансирование — у застройщиков снизилась мотивация демпинговать цены на старте продаж в новом проекте для привлечения дольщиков, ведь деньги на стройку теперь дает банк, отметила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

В сегменте новостроек бизнес-класса наибольшая разница в цене готовых новостроек и проектов на котловане отмечалась в 2016 году — в среднем показатель составил 26%. В I квартале 2021 года наметилась обратная зависимость средневзвешенной цены от степени готовности: корпуса с разрешением на ввод оказались дешевле котлована на 13%.

Качественный уровень новостроек бизнес-класса быстро растет. За прошедшие пять лет проекты жилья этого класса стали более сложными, технологичными, энергоэффективными. Застройщики таким образом повышают конкурентоспособность, сказал коммерческий директор «Кортрос-Москва» Дмитрий Железнов.

Это влияет на себестоимость строительства и конечную цену продажи — проект, который еще только предстоит возвести, может быть более интересным, чем готовый комплекс, построенный (или разработанный) 5--7 лет назад. Это обуславливает более высокую цену новостроек на котловане, пояснил он.