Свадебные фотографии Арианы Гранде за 15 минут набрали 1 млн лайков

Американская певица Ариана Гранде, которая недавно тайно вышла замуж за агента по элитной недвижимости Далтона Гомеса, опубликовала в Instagram фотографии со своей свадьбы.

На снимках певица позирует в минималистичном платье с открытой спиной. Образ дополнила фата с бантом.

За 14 минут пост набрал более 1 млн лайков и порядка 7 тыс. комментариев.

За три часа пост набрал почти 10 млн отметок «нравится».

Как сообщала 18 мая «Газета.ру», свадьба прошла в доме певицы в Монтесито. Гранде и Гомес захотели провести праздник в неформальной обстановке. На мероприятии присутствовали только самые близкие люди — не более 20 гостей.

Певица и агент обручились в декабре 2020 года. Впервые вместе они появились на публике в мае прошлого года в клипе на композицию «Stuck with U», которую Ариана записала с Джастином Бибером.

В феврале 2019 года Гранде стала самой популярной представительницей женского пола в Instagram. Тогда певица с 146,286 млн подписчиками обогнала свою коллегу Селену Гомес, за жизнью которой наблюдают более 146,267 млн человек. Сегодня за жизнью Гранде следят более 237 млн людей.