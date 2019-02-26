Ариана Гранде стала самой популярной женщиной в Instagram

Американская певица Ариана Гранде стала самой популярной представительницей женского пола в Instagram.

Как пишет «Газета.ру», 25 февраля артистка, на которую подписались более 146,286 млн пользователей соцсети, обогнала свою коллегу Селену Гомес, за жизнью которой наблюдают более 146,267 млн человек.

Бессменным лидером по числу подписчиков является футболист Криштиану Роналду.

В февраля Гранде побила рекорд легендарной британской группы The Beatles, державшийся с 1964 года. Сразу три композиции американской певицы заняли первые места в рейтинге 100 самых популярных композиций недели в США по версии журнала Billboard.