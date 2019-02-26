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Ариана Гранде стала самой популярной женщиной в Instagram

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Фото: Global Look Press/PMA/AdMedia
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Американская певица Ариана Гранде стала самой популярной представительницей женского пола в Instagram.

Как пишет «Газета.ру», 25 февраля артистка, на которую подписались более 146,286 млн пользователей соцсети, обогнала свою коллегу Селену Гомес, за жизнью которой наблюдают более 146,267 млн человек.

Бессменным лидером по числу подписчиков является футболист Криштиану Роналду.

В февраля Гранде побила рекорд легендарной британской группы The Beatles, державшийся с 1964 года. Сразу три композиции американской певицы заняли первые места в рейтинге 100 самых популярных композиций недели в США по версии журнала Billboard.

Ариана Гранде
Одной из самых популярных поп-певиц современности, американке Ариане Гранде 26 июня исполняется 25 лет. В ее багаже — три альбома, разошедшихся двухмиллионным тиражом, четыре номинации на «Грэмми» и более 120 млн подписчиков в Instagram. По случаю дня рождения артистки портал iz.ru вспомнил основные этапы ее карьеры.
Фото: TASS/Danny Lawson
Ариана Гранде
Во время концерта Гранде в Манчестере 22 мая 2017 года был совершен теракт, унесший жизни 23 зрителей
Фото: TASS/Yui Mok
Ариана Гранде
7 июня 2017 года певица организовала благотворительный концерт в помощь пострадавшим во время теракта. Было собрано $23 млн; городской совет Манчестера присвоил Гранде звание почетной гражданки города
Фото: Global Look Press/face to face
Ариана Гранде
Совместное выступление Гранде с кантри-группой Little Big Town
Фото: Global Look Press/ZUMA/Jason Moore
Ариана Гранде
Ариана Гранде была в романтических отношениях с рэпером Биг Шоном, но пара рассталась в 2015 году
Фото: TASS/Lionel Hahn
Ариана Гранде
Новый альбом Гранде ожидается в августе 2018 года. Предыдущий вышел в 2016 году и назывался Dangerous Woman («Опасная женщина»)
Фото: Global Look Press/ZUMA/Aftonbladet
Ариана Гранде
Общее количество просмотров видеоклипов Гранде на стриминговых платформах в интернете превышает 9 млрд
Фото: TASS/Ace Pictures/Kristin Callahan
Ариана Гранде
Альбом Dangerous Woman занимал первое место в хит-парадах Великобритании, Италии, Ирландии, Бразилии, Нидерландов, Испании и еще нескольких стран
Фото: TASS/Ryan Phillips
Ариана Гранде
В 2016 году певица выступила на открытии стадиона T-Mobile Arena в Лас-Вегасе
Фото: Getty Images/T-Mobile/Denise Truscello
Ариана Гранде
Во время выступления на показе Victoria’s Secret осенью 2014 года Гранде едва успела увернуться от крыльев одной из «ангелов» бренда
Фото: Depositphotos/Anton Oparin
Ариана Гранде
Среди сценических партнеров Гранде были Джесси Джей, Стиви Уандер и Ники Минаж
Фото: TASS/Rolando Rodriguez
Ариана Гранде
В 2016 году журнал Time включил Гранде в свой список 100 самых влиятельных людей мира
Фото: Global Look Press/ZUMA/Aftonbladet
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