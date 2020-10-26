Встали в позу: Ариана Гранде угождает мужчине, Майли Сайрус — клубам

Ариана Гранде отвергает феминизм, Майли Сайрус спасает пострадавшие от пандемии клубы, а «Кино» возрождает Цоя. Вторая половина октября оказалась богата на неожиданные музыкальные ходы звезд. И только мультяшная группа Gorillaz по-хорошему предсказуема, пусть и называется ее новая пластинка «Странные времена». «Известия» собрали саундтрек недели.

Сингл месяца

Ariana Grande — Positions

В то время когда феминистическая повестка задает тон всему миру, а слова metoo и «харрасмент» прочно вошли в повседневный лексикон, Ариана Гранде выпускает сингл, где, обращаясь к неведомому мужчине, говорит, что его послали небеса, обещает встречаться с его мамой по воскресеньям, бежать с кухни в постель к возлюбленному и обратно, а также менять роли (или позиции?) по его прихоти.

Не будь здесь столь вызывающего контраста трендам, песня, может, и не заслуживала бы пристального внимания. Это легкая, непритязательная смесь фанка, r’n’b и поп-музыки, будто сошедшая с конвейера по выпуску эстрадных треков для американских молодежных звезд. В меру мягкий, в меру упругий бит и не особо навязчивая мелодия делают номер идеальным выбором для фонового прослушивания. Такие композиции обычно не входят в историю и не возглавляют хит-парады. Но что будет в этот раз — сложно предсказать. Возможно, если на Ариану обрушатся блогерки и редакторки всего мира, Positions займет первые позиции чартов. Отрицательный пиар — тоже пиар. А учитывая, что всего через неделю после релиза сингла выйдет и новый альбом певицы, хороший скандал сейчас ой как желателен.

Слушайте positions — Ariana Grande на Яндекс.Музыке

Клип месяца

«Кино» — «Попробуй спеть вместе со мной Live 2020»

Этой осенью должны были состояться концерты воссоединившейся группы «Кино». 31 октября на сцену Ледового дворца Санкт-Петербурга собирались выйти Игорь Тихомиров, Александр Титов и Юрий Каспарян, а также участник проекта «Симфоническое Кино» перкуссионист Олег Шунцов. Вокальные же партии Виктора Цоя планировалось поставить в записи. Увы, по понятной причине тур пришлось перенести на 2021 год. Но за полторы недели до несостоявшегося шоу музыканты опубликовали клип, наглядно показывающий, как будут исполняться прошлые хиты. Квартет артистов играет «Попробуй спеть вместе со мной» на фоне большого экрана, где демонстрируется нарезка из клипов и архивных съемок с участием Цоя. Соответственно, мы видим его поющим те самые строки, аккомпанемент к которым звучит со сцены.

Новое сопровождение почти в точности соответствует оригинальному (это и понятно, вокал-то не изменить). Однако звучит, конечно, качественнее. Эффект такой, как будто реставрировали и сделали более четкой старую фотографию.

Помимо этого в клипе мелькают художественные титры, дублирующие текст песни, и можно спорить, уместен ли прием. Но динамики он точно добавляет. В целом же здесь стоит говорить не о переосмыслении наследия «Кино», а скорее о его напоминании в максимально аутентичном виде.

Альбом месяца

Gorillaz — Song Machine, Season One: Strange Timez

О проекте Song Machine виртуальной группы Gorillaz мы уже рассказывали в связи с синглами, вышедшими этой весной и летом. Деймон Албарн фактически перевернул традиционную схему выпуска музыки. Обычно артист полностью готовит альбом и лишь затем, зная дату его релиза, начинает делать «затравки» в виде синглов. В данном же случае всё было наоборот. Еще в январе этого года Албарн записал песню Momentary Bliss с рэпером Slowthai и панк-рок-дуэтом Slaves. Затем последовал еще один номер — с солистом из Мали Fatoumata Diawara. И дальше «гориллы» почти каждый месяц выдавали очередную музыкальную коллаборацию — получился своего рода аудиосериал, который в итоге и решено было издать в виде лонгплея.

В общей сложности вышло девять синглов, причем последний совпал с релизом самого альбома. И здесь, конечно, было интересно, осталось ли на пластинке что-то неопубликованное ранее или же это фактически сборник. Истина посередине. В стандартном издании 11 треков, девять из которых — вышеупомянутые синглы. А на делюксовом, доступном и на онлайн-платформах, пропорция обратная: из шести номеров лишь один прежде был известен.

Таким образом, семь новых песен мы все-таки получили. И, главное, теперь мозаика сложилась: при всей вокальной и стилистической пестроте 17 композиций образовывают цельное художественное высказывание. В итоге вышел один из лучших альбомов года — с музыкой тревожной и расслабленной одновременно, моментально отождествляемой с Gorillaz и вместе с тем экспериментальной.

Слушайте Song Machine, Season One: Strange Timez — Gorillaz на Яндекс.Музыке

Трансляция недели

Save Our Stages Festival

В течение трех дней в США проходил масштабный онлайн-фестиваль Save Our Stages. 35 артистов — от суперзвезд до инди-исполнителей — выступали без публики, но в прямом эфире на сценах 25 культовых клубов разных городов страны. Организаторами марафона выступили Национальная ассоциация независимых концертных площадок США (NIVA) и сервис YouTube Music, а главной задачей было помочь тем самым небольшим заведениям, которые особенно пострадали из-за пандемии и могут быть закрыты.

Для американской музыкальной индустрии этот фестиваль — пример объединения усилий ради спасения того среднего звена бизнеса, без которого невозможно рождение новых звезд, — именно с таких клубов начинали многие из сегодняшних кумиров. Ну а для меломанов это возможность увидеть и услышать любимых исполнителей в неожиданном стилевом амплуа. Такие пространства располагают к особому звучанию, более естественному и камерному. Поэтому, например, Foo Fighters дали полуакустический сет, а Майли Сайрус спела каверы на песни The Cure и The Cranberries, дополнив их собственным синглом Midnight Sky в рок-аранжировке. Кстати, именно ее выступление и стало главным хитом на YouTube, а вовсе не заслуженных ветеранов сцены. Новые времена — новые герои.