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Сомнолог объяснила пользу сна в кровати в одиночку

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Врач-сомнолог Елена Царева в эфире «Радио 1» в среду, 26 мая, назвала причины, по которым спать в кровати одному полезно для здоровья.

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По словам специалиста, касается это и супругов, и животных, поскольку в обоих случаях создается дефицит места, что, в свою очередь, может привести к дефициту сна.

Помимо этого, при совместном сне с животными у человека может появиться аллергия.

Врач пояснила, что для здорового сна для каждого супруга должно быть не менее 70 см места в кровати. Спать отдельно Царева посоветовала при храпе или бессоннице, пишет НСН.

Упомянула врач и положительный аспект совместного сна. Так, если возникнут нарушения, такие как остановка дыхания или беспокойные движения тела, партнер заметит это, и человек сможет вовремя проконсультироваться с врачом, пишет «Правда.Ру».

В апреле сообщалось, что ученые из Лондона пришли к выводу, что недостаток сна у людей в возрасте 50–60 лет является фактором риска развития деменции.

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