Российский космонавт самостоятельно отремонтировал скафандр на МКС

Российский космонавт Петр Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр перед выходом в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Это следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA.

«Я закончил ремонт», — сказал Дубров в разговоре со специалистом в подмосковном Центре управления полетами.

Дубров смог самостоятельно загерметизировать отверстие на скафандре резиновой накладкой после чего он проверил, не вытекает ли больше из него вода.

Ранее в тот же день Дубров мог случайно проткнуть скрепкой мембрану в скафандре «Орлан-МКС» при проверке перед выходом в космос, что вызвало утечку воды из него.

Накануне стало известно, что российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров осенью впервые в мире вынесут наружу МКС контейнеры с почвой и микроорганизмами для изучения влияния на них открытого космоса. Предполагается, что контейнеры установят во время выхода для прокладки кабелей между модулями «Звезда» и «Наука». Микроорганизмы проведут вне станции от года до четырех лет.