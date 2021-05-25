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Российские космонавты впервые вынесут наружу МКС почву с микробами

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Российские космонавты осенью впервые в мире вынесут наружу Международной космической станции (МКС) контейнеры с почвой и микроорганизмами для изучения влияния на них открытого космоса, рассказал старший научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Сергей Харин.

По его словам, в ближайшее время комплект из трех таких контейнеров будет передан в РКК «Энергия».

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«Согласно действующему плану, на борт МКС он будет отправлен на корабле «Прогресс» в конце июня, а вынесен наружу станции в рамках выхода в открытый космос в начале сентября», — приводит его слова «РИА Новости».

Предполагается, что контейнеры снаружи МКС установят космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время выхода для прокладки кабелей между модулями «Звезда» и «Наука». Микроорганизмы проведут вне станции от года до четырех лет.

По словам Харина, если закрепить контейнеры космонавты не успеют, то операция будет перенесена до следующего выхода по российской программе, который запланирован на январь 2022 года.

Отмечается, что это будет уже третий комплект контейнеров с микроорганизмами, который будет вынесен наружу МКС в рамках эксперимента «Биориск». Однако в данных контейнерах помимо семян, штаммов микроорганизмов и лишайников впервые будет находиться почва для исследования устойчивости содержащихся в ней микроорганизмов к экстремальным факторам открытого космоса.

Ученый пояснил, что в контейнерах будут находится четыре вида почвы: пустынная, серая лесная, мерзлотная и чернозем. Каждая из них будет поочередно возвращена на борт МКС с разницей в год.

24 марта командир космического корабля «Союз МС-18» Олег Новицкий рассказал, что российские космонавты новой экспедиции осуществят около 10 выходов в открытый космос с борта МКС.

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