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Брэд Питт добился совместной с Джоли опеки над детьми

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Американскому актеру Брэду Питту удалось добиться совместной опеки над детьми от его бывшей супруги, актрисы Анджелины Джоли. Об этом 26 мая сообщает издание Page Six со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Уточняется, что данное решение вынесено судом предварительно, и Джоли все еще продолжает отстаивать свою позицию, из-за которой суд между бывшими супругами идет уже более пяти лет.

«Брэд пытался проводить больше времени со своими детьми, и было ясно, что Энджи сделала все возможное, чтобы помешать этому», — сообщил источник, уточнив, что для участия в судебном разбирательстве были привлечены свидетели, эксперты, врачи и другие люди, имеющие отношение к детям этой пары.

В середине марта Джоли заявила, что намерена предоставить доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта. На что актер заявил, что он крайне опечален такими заявлениями, уточнив, что никогда не применял физического насилия по отношению к бывшей жене.

Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод в 2016 году после 12 лет отношений. У пары шестеро детей — 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.

В мае 2019 года сообщалось, что актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт решили поддерживать дружеские отношения после развода ради воспитания шестерых детей.

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