У рэпера Элджея нашли 241 штраф за нарушение ПДД

У российского рэп-исполнителя Алексея Узенюка, известного как Элджей, которого остановили в Москве по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили 241 штраф за нарушение ПДД. Об этом 26 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что многие из штрафов были выписаны за превышение допустимой скорости, однако теперь музыканту может грозить лишение прав.

В ночь на 26 мая полицейские остановили машину Элджея на проспекте Маршала Жукова, он невнятно разговаривал и от него пахло алкоголем.

Артисту было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался, в отношении музыканта был составлен административный протокол.

Элджей и его представители пока не прокомментировали инцидент.

В конце апреля автомобиль супруги Элджея телеведущей Анастасии Ивлеевой повторно эвакуировали на штрафстоянку из-за нарушения правил парковки. Автомобиль журналистка купила в июле прошлого года, за ней числится 440 штрафов.

В конце апреля руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что водителей с таким количеством нарушений правил дорожного движения (ПДД) как у Ивлеевой следовало бы лишать прав пожизненно.

15 апреля «Известия» составили антирейтинг нарушителей ПДД. Его возглавил популярный в Сети автоблогер Эрик Давидыч, на счету которого 674 штрафа. Кроме него в пятерке: Эдвард Бил, 1 апреля устроивший в центре Москвы ДТП, а также Ивлеева, Гусейн Гасанов и Литвин (Михаил Литвинов). Число административных протоколов, составленных на них, исчисляется сотнями.