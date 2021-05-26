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У рэпера Элджея нашли 241 штраф за нарушение ПДД

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У российского рэп-исполнителя Алексея Узенюка, известного как Элджей, которого остановили в Москве по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили 241 штраф за нарушение ПДД. Об этом 26 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Уточняется, что многие из штрафов были выписаны за превышение допустимой скорости, однако теперь музыканту может грозить лишение прав.

В ночь на 26 мая полицейские остановили машину Элджея на проспекте Маршала Жукова, он невнятно разговаривал и от него пахло алкоголем.

Артисту было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался, в отношении музыканта был составлен административный протокол.

Элджей и его представители пока не прокомментировали инцидент.

В конце апреля автомобиль супруги Элджея телеведущей Анастасии Ивлеевой повторно эвакуировали на штрафстоянку из-за нарушения правил парковки. Автомобиль журналистка купила в июле прошлого года, за ней числится 440 штрафов.

В конце апреля руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что водителей с таким количеством нарушений правил дорожного движения (ПДД) как у Ивлеевой следовало бы лишать прав пожизненно.

15 апреля «Известия» составили антирейтинг нарушителей ПДД. Его возглавил популярный в Сети автоблогер Эрик Давидыч, на счету которого 674 штрафа. Кроме него в пятерке: Эдвард Бил, 1 апреля устроивший в центре Москвы ДТП, а также Ивлеева, Гусейн Гасанов и Литвин (Михаил Литвинов). Число административных протоколов, составленных на них, исчисляется сотнями.

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