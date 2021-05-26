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В Нигерии из-за перегруженности судна 140 человек пропали без вести

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Судно со 160 людьми на борту затонуло на северо-западе Нигерии. Об этом 26 мая сообщает издание Punchng со ссылкой на данные местных властей.

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По предварительной информации, около 140 человек, находившихся на переполненном борту, на данный момент числятся без вести пропавшими.

Уточняется, что инцидент произошел около 9 утра по местному времени (11:00 мск) в районе местного самоуправления Нгаски в нигерийском штате Кебби на северо-западе страны.

«Спасательная операция продолжается, пока были обнаружены только 22 выживших пассажира, еще один человек погиб... Речь идет о примерно 140 пассажирах, которые все числятся пропавшими без вести», — заявил глава администрации района Абдуллахи Бухари Вара.

По его словам, людей, которых удалось обнаружить, незамедлительно доставили в медицинские учреждения. Он предположил, что, скорее всего, множество пропавших человек уже мертвы.

«Это судно должно было перевозить 80 человек, однако на борту было 160 пассажиров и еще мешки с песком», — сказал Вара, указав на то, что именно переполненность судна стала причиной ЧП.

23 мая в Калманском районе Алтайского края утонули два мальчика 11 и 12 лет, решившие покататься на деревянном самодельном плоту. По факту гибели детей Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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