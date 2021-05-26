В Нигерии из-за перегруженности судна 140 человек пропали без вести

Судно со 160 людьми на борту затонуло на северо-западе Нигерии. Об этом 26 мая сообщает издание Punchng со ссылкой на данные местных властей.

По предварительной информации, около 140 человек, находившихся на переполненном борту, на данный момент числятся без вести пропавшими.

Уточняется, что инцидент произошел около 9 утра по местному времени (11:00 мск) в районе местного самоуправления Нгаски в нигерийском штате Кебби на северо-западе страны.

«Спасательная операция продолжается, пока были обнаружены только 22 выживших пассажира, еще один человек погиб... Речь идет о примерно 140 пассажирах, которые все числятся пропавшими без вести», — заявил глава администрации района Абдуллахи Бухари Вара.

По его словам, людей, которых удалось обнаружить, незамедлительно доставили в медицинские учреждения. Он предположил, что, скорее всего, множество пропавших человек уже мертвы.

«Это судно должно было перевозить 80 человек, однако на борту было 160 пассажиров и еще мешки с песком», — сказал Вара, указав на то, что именно переполненность судна стала причиной ЧП.

23 мая в Калманском районе Алтайского края утонули два мальчика 11 и 12 лет, решившие покататься на деревянном самодельном плоту. По факту гибели детей Следственный комитет возбудил уголовное дело.