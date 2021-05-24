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Решившие покататься на самодельном плоту дети утонули в Алтайском крае

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В Калманском районе Алтайского края утонули два мальчика 11 и 12 лет, решившие покататься на деревянном самодельном плоту. Об этом сообщает ГУ МЧС России по краю.

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Трагедия произошла вечером 23 мая в селе Новороманово. По предварительным данным, дети обнаружили плот на берегу пруда, куда отправились без взрослых. Отплыв на середину водоема, младший мальчик не удержался и упал в воду. Его товарищ бросился на помощь, но выбраться также не сумел. Оба ребенка погибли, пишет altapress.ru.

На месте работали водолазы Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова. Они извлекли тела обоих погибших из воды.

Как сообщает краевой СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Обстоятельства гибели детей устанавливаются.

Ранее 24 мая сообщалось, что водолазы ведут поиски десятилетнего ребенка, пропавшего на реке Амур в Хабаровске. Предполагается, что он утонул.

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