Игра на резервах: в кабмине обсуждают удвоение инвестиций из ФНБ

Лимиты инвестирования из ФНБ в проекты могут быть расширены почти вдвое, рассказали «Известиям» три близких к кабмину источника . Изначально предполагалось, что объем вложений будет ограничен 1 трлн рублей на три года — на этой планке настаивал Минфин. Сейчас правительство в целом договорилось об иных допустимых суммах инвестиций. Базовый вариант — вложения в районе 1,2 трлн рублей в следующие три года. Но при условии благоприятной экономической конъюнктуры лимит может быть расширен до 1,8 трлн . По мнению экспертов, принципиально, что решение о направлении ресурсов фонда в экономику принято.

Расширят горизонты

На одном из последних совещаний в кабмине была определена в целом безопасная планка по суммам инвестиций ФНБ в проекты — 400 млрд рублей ежегодно в 2022–2024 годах, или 1,2 трлн рублей, сообщил близкий к правительству источник «Известий» . В дискуссии фигурировала и другая сумма — 600 млрд в год, или 1,8 трлн за следующий трехлетний период — при условии, что будут снижаться инфляционные ожидания. Лимиты по верхней планке поддерживает Минэкономразвития и отраслевые ведомства, внесшие свои предложения в перечень проектов под инвестиции из ФНБ, уточнил другой собеседник.

Как ранее писали «Известия», в марте Минфин внес в правительство законопроект о критериях инвестиций свободных средств из ФНБ — сумм, превышающих планку накоплений в фонде в 7% ВВП. Ведомство, согласно законопроекту, предлагало ограничить сумму вложений из ФНБ в экономику 1 трлн рублей за три года . На данный момент объем фонда составляет 13,8 трлн рублей, или 12% ВВП, из них ликвидных — около 7,5%.

Как сообщил «Известиям» высокопоставленный чиновник, финансовое ведомство и сейчас в целом считает рискованным инвестировать свыше 1 трлн рублей за три года. По мнению собеседника, вряд ли разрешенная сумма вложений превысит 1,3 трлн рублей.

— Общий объем финансирования проектов из средств ФНБ не должен превышать 1,3–1,4 трлн рублей за 2022–2024 годы, — уточнил «Известиям» другой высокопоставленный источник, знакомый с ходом обсуждения . — При этом около 50% от ежегодного лимита средств предлагается направить на отобранные проекты, а остальные 50% — на реализацию инициатив из фронтальной стратегии, — уточнил он.

«Известия» обратились в Минфин, Минэкономразвития и пресс-службу правительства с просьбой подтвердить обсуждение более высоких лимитов инвестиций из ФНБ. В кабмине предложили обратиться в финансовое ведомство. В Минэкономразвития прямых ответов на вопросы не дали, но уточнили, что одним из возможных каналов вложений средств фонда могут стать российские кредитные организации .

— Сейчас идет обсуждение процентных ставок, по которым деньги ФНБ будут выдаваться банкам, а также максимальные ставки, по которым они смогут выдавать займы на отобранные проекты, — сказал замминистра экономического развития Илья Торосов .

Он подчеркнул: крайне важно, чтобы проекты смогли получить инвестиции из ФНБ на более выгодных условиях, чем рыночные кредиты. Так нужно учитывать и риски банков, и принципы, на которых средства фонда инвестируются: возвратность, срочность и плановость, резюмировал замминистра.

Приоритетный список

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов провел совещание по отбору проектов для финансирования из средств ФНБ, на котором Минэк представил перечень из 32 инициатив , говорилось в релизе, распространенном представителем зампреда правительства 14 мая. Для того чтобы получить средства фонда, авторы проектов должны были представить в Минфин и Минэк детальные обоснования и финансовые модели, уточнялось в сообщении.

Андрей Белоусов поручил до 17 мая ранжировать инициативы на несколько групп по степени важности и уровню проработки . В приоритете находятся проекты, которые должны быть реализованы по поручению президента России и которые обеспечат синергетическое развитие инфраструктуры и промышленности, подчеркивалось в релизе.

По словам источника «Известий», близкого к правительству, проекты под инвестиции из ФНБ проранжированы в три группы . Первая — это приоритетные инициативы, одобренные главой государства. По этим проектам выбирается практически весь минимальный лимит, предусмотренный в ФНБ на инвестиции. Вторая — проекты ВЭБа и РФПИ, которые выступают кандидатами на включение в первую группу. Третья — инфраструктурные проекты фронтальной стратегии, которые дают максимальный мультипликативный эффект для экономики.

На данный момент отобрано восемь проектов из заявленных ранее 32. Это первостепенные проекты, но остальные не отменяются, они выступают следующими претендентами, сказал собеседник. В перечень, по информации «Известий», вошли следующие инициативы:

скоростная автодорога Москва — Нижний Новгород — Казань;

скоростная автодорога Казань–Екатеринбург;

Фонд реформирования ЖКХ;

развитие восточного участка БАМа;

развитие Ангаро-Енисейского макрорегиона;

обновление подвижного состава ГУП «Петербургский метрополитен»;

развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла;

обеспечение круглогодичной навигации по Севморпути, в том числе строительство флота.

На данном этапе не столь важно, какой будет максимальная планка инвестиций из ФНБ — речь о довольно крупных проектах , у которых потребность в финансировании может меняться по ходу их реализации, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Принципиально, что в целом принято волевое решение о распечатывании «кубышки» и направления ресурсов фонда в экономику , отметил он.

