РЖД заявила о планах привлечь деньги ФНБ на проект по вывозу угля из Якутии
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) рассчитывает, что получит четверть стоимости Якутского кластера из Фонда национального благосостояния (ФНБ) под низкий процент. Об этом заявил журналистам генеральный директор холдинга Олег Белозеров в понедельник, 24 мая.
«Формы проектного финансирования тоже могут быть разные. Пока прямой вариант, о котором вы спрашивали, — где-то порядка 25% средств ФНБ может быть направлено, так описано», — указал он.
Белозеров допустил, что компания в процессе переговоров может предложить «еще какие-нибудь варианты совместных действий».
Он подчеркнул, что решающее значение для РЖД имеет процент, под который предоставят средства из фонда, поскольку некоторые решения могут быть «неприемлемыми» и для перевозчика «важны ковенанты».
Глава РЖД отметил, что стоимость Якутского кластера при условии строительства электрифицированных путей может составить 700 млрд рублей, без электрификации — 350 млрд рублей. Проект планируется реализовать за четыре-пять лет, завершить его собираются в 2026–2027 годах.
На совещании по развитию угольной отрасли 2 марта этого года президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова о выделении РЖД средств ФНБ для создания инфраструктуры и увеличения вывоза угля из Якутии. Российский лидер поручил правительству проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможности фонда.
В конце декабря 2020 года кабмин одобрил параметры финансового плана и инвестиционные программы РЖД на 2021–2023 годы объемом более 2 трлн рублей. В 2021 году планировалось завершение комплекса мероприятий первого этапа развития железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке проекта «Восточного полигона» — БАМа и Транссиба.
Якутский кластер является третьим этапом модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей и включает в себя строительство вторых путей от Тынды до Ванино.
Первый этап модернизации Восточного полигона предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн т. Реализация второго этапа призвана увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн т в год до 2024 года.
Как заявил журналистам в конце апреля заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров, в Дальневосточном федеральном округе есть семь основных месторождений угля. На них работают компании «Колмар», «Мечел», СУЭК, «Эльга уголь» и «Огоджинская угольная компания». В 2020 году компании транспортировали 45,7 млн т продукции.