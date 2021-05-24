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РЖД заявила о планах привлечь деньги ФНБ на проект по вывозу угля из Якутии

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Компания «Российские железные дороги» (РЖД) рассчитывает, что получит четверть стоимости Якутского кластера из Фонда национального благосостояния (ФНБ) под низкий процент. Об этом заявил журналистам генеральный директор холдинга Олег Белозеров в понедельник, 24 мая.

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Среди особо значимых проектов РЖД — развитие Восточного полигона, Центрального транспортного узла и подходов к портам Азово-Черноморского бассейна

«Формы проектного финансирования тоже могут быть разные. Пока прямой вариант, о котором вы спрашивали, — где-то порядка 25% средств ФНБ может быть направлено, так описано», — указал он.

Белозеров допустил, что компания в процессе переговоров может предложить «еще какие-нибудь варианты совместных действий».

Он подчеркнул, что решающее значение для РЖД имеет процент, под который предоставят средства из фонда, поскольку некоторые решения могут быть «неприемлемыми» и для перевозчика «важны ковенанты».

Глава РЖД отметил, что стоимость Якутского кластера при условии строительства электрифицированных путей может составить 700 млрд рублей, без электрификации — 350 млрд рублей. Проект планируется реализовать за четыре-пять лет, завершить его собираются в 2026–2027 годах.

На совещании по развитию угольной отрасли 2 марта этого года президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова о выделении РЖД средств ФНБ для создания инфраструктуры и увеличения вывоза угля из Якутии. Российский лидер поручил правительству проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможности фонда.

В конце декабря 2020 года кабмин одобрил параметры финансового плана и инвестиционные программы РЖД на 2021–2023 годы объемом более 2 трлн рублей. В 2021 году планировалось завершение комплекса мероприятий первого этапа развития железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке проекта «Восточного полигона» — БАМа и Транссиба.

Якутский кластер является третьим этапом модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей и включает в себя строительство вторых путей от Тынды до Ванино.

Первый этап модернизации Восточного полигона предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн т. Реализация второго этапа призвана увеличить пропускную способность магистралей до 180 млн т в год до 2024 года.

Как заявил журналистам в конце апреля заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров, в Дальневосточном федеральном округе есть семь основных месторождений угля. На них работают компании «Колмар», «Мечел», СУЭК, «Эльга уголь» и «Огоджинская угольная компания». В 2020 году компании транспортировали 45,7 млн т продукции.

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