Сотрудникам силовых ведомств повысят оклады с 1 октября

Военнослужащим, полицейским, росгвардейцам, пожарным и некоторым другим силовикам с 1 октября текущего года повысят оклады на 3,7%. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 26 мая.

Согласно документу, оклады вырастут в 1,037 раза (на 3,7%) для контрактников и военных срочной службы, полицейских, росгвардейцев, таможенников, пожарных и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

Расходы, связанные с выплатой окладов военнослужащим и сотрудникам, производятся в рамках бюджетных отчислений федерального бюджета, пишет «Газета.ру».

В январе правительство России утвердило индексацию отдельных выплат военным и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.

Тогда отмечалось, что проиндексированы будут пособия и страховые суммы для военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, представителей ОВД РФ, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск Нацгвардии РФ и органов принудительного исполнения РФ.