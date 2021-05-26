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Граффити на корабле «Буран» закрасили

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Граффити, которые были нанесены на недостроенный космический корабль «Буран» на космодроме Байконур в Казахстане, уже закрасили, сообщил ТАСС источник на космодроме в среду, 26 мая.

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«Фото в Сеть было выложено с опозданием, надписи были закрашены полтора месяца назад», — рассказал источник.

Отмечается, что надписи были закрашены по инициативе российской стороны.

Ранее в четверг сообщалось, что вандалы разрисовали граффити «Буран». На космическом корабле появились надписи «Юра, мы приехали», «Добро», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».

Кроме того, неизвестные оставили на корабле четыре подписи.

По словам главы AVG Legal Алексея Гавришева, нарушителям за граффити могут грозить штраф, исправительные работы и даже арест.

«Буран» — первый орбитальный корабль многоразового использования, который был создан в СССР. Его разработка продолжалась более 10 лет. 15 ноября 1988 года корабль совершил свой первый и последний орбитальный полет.

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