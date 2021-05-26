Врач предупредила об опасности клубники для ряда категорий людей

Врач эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, при каких проблемах со здоровьем человеку не следует употреблять клубнику.

По словам специалиста, полностью исключить ягоду из рациона стоит людям, у которых она вызывает аллергическую реакцию, так как можно получить анафилактический шок. Что касается людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), то всё решается в каждом конкретном случае, отметила Филиппова.

«Всё будет зависеть не только от наличия заболевания, но и от определенной стадии — например, при обострении или стадии ремиссии, ситуация может быть индивидуальной», — рассказала она Пятому каналу в среду, 26 мая.

Если же человек хорошо переносит эту ягоду, то никакой опасности нет.

«То же самое во время беременности. Если женщина хорошо переносит и не имеет аллергических реакций на данную ягоду, то она спокойно может ее употреблять, несмотря на беременность», — добавила врач.

Кормящим женщинам Филиппова посоветовала наблюдать за своим состоянием и состоянием ребенка после употребления в пищу клубники. Если не появляется сыпь, нет проблем с пищеварением, то ягоду можно есть. При этом врач порекомендовала есть клубнику умеренно, небольшими порциями.

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