Путин подписал закон о запрете звуковой рекламы на зданиях

Президент России Владимир Путин утвердил запрет на звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования в жилых домах. Документ о внесении изменений в Федеральный закон опубликован в среду, 26 мая, на официальном портале правовой информации.

Не допускается звуковая реклама «с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений», отмечается в документе.

Закон вступит в силу через 90 дней со дня его официального опубликования.

19 мая Совет Федерации одобрил закон, запрещающий звуковую рекламу с использованием громкоговорителей на зданиях. Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента думой Астраханской области. По словам авторов проекта, звуковая реклама в России стала слишком навязчивой.