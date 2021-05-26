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Путин подписал закон о запрете звуковой рекламы на зданиях

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Президент России Владимир Путин утвердил запрет на звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования в жилых домах. Документ о внесении изменений в Федеральный закон опубликован в среду, 26 мая, на официальном портале правовой информации.

Тише будут: в России запретят звуковую рекламу на жилых домах
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Не допускается звуковая реклама «с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений», отмечается в документе.

Закон вступит в силу через 90 дней со дня его официального опубликования.

19 мая Совет Федерации одобрил закон, запрещающий звуковую рекламу с использованием громкоговорителей на зданиях. Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента думой Астраханской области. По словам авторов проекта, звуковая реклама в России стала слишком навязчивой.

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