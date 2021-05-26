В России разработали позволяющее сделать заказ без официанта приложение

В России разработали стартап, благодаря которому возможно делать заказы в кафе и ресторанах и не ждать официанта. Идея будет представлена на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121». Об этом в среду, 26 мая, «Известиям» рассказали авторы проекта.

Приложение создано с целью решить проблемы посетителей — долгого ожидания официанта и очередей, которые часто возникают на фуд-кортах. Электронное меню поможет увеличить количество клиентов, так как время на обслуживание сократится, отмечают авторы разработки. Кроме того, сокращаются контакты персонала и посетителей, что актуально в период пандемии.

Чтобы воспользоваться электронным меню, необходимо прийти в заведение, занять столик и отсканировать QR-код. После этого посетитель попадает на отдельный сайт с меню, выбирает блюда по критериям, сравнивает их и добавляет в корзину. Заказ оплачивается онлайн, появляется в CRM-системе заведения, а затем официант приносит блюда к столу, номер которого также указан в CRM.

Работа кафе и ресторанов также автоматизирована: для подключения электронного меню представитель заведения должен зайти на промосайт и пройти регистрацию, после чего он может настроить в личном кабинете вид меню для гостей и различные функции. В течение дня руководители EliMe (так назвали проект) рассматривают заявку и связываются с представителем заведения для уточнения информации. На следующий день гости заведения могут делать заказы онлайн.

«Мы пока не тестировали наш продукт, но тщательный анализ рынка показал, что при использовании подобных продуктов средний чек с одного столика увеличивается в среднем на 5-20%, а время, проведенное гостем в заведении, в среднем уменьшается на 7%. В отдельных случаях, таких как фуд-корты или street food, то же самое время уменьшается в среднем на 15–35%, что сильно уменьшает очереди и увеличивает пропускную способность заведений», — рассказали авторы проекта.

Запуск сервиса запланирован на август/сентябрь 2021 года. Сначала он будет работать в Приморском крае, а в 2022 году проект будет развернут в других регионах России.

21 мая сообщалось, что в России разработали электроролики для курьеров. Устройство представляет собой двухколесные мобильные электроплатформы, которые надеваются на обувь и перевозят человека со скоростью до 20 и 35 км/ч в зависимости от модели.

«Ноги» (название проекта) переключаются из режима езды в режим ходьбы за счет блокировки колес с помощью беспроводного пульта, благодаря чему становится возможным подниматься по лестницам, заходить в здания, магазины и общественный транспорт без необходимости их снимать.