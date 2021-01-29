Всем фондам фонд: государство и фирмы вложатся в российские стартапы

Фонд фондов перспективных промышленных технологий заработает в феврале. Главной его задачей станет предоставление венчурного финансирования для инновационных проектов. Соглашение об участии в фонде подписали восемь крупных российских компаний. Именно частные инвесторы будут формировать список проектов фонда, хотя на первых порах инвестиции придут с государственной стороны. Подробности — в материале «Известий».

Идея создания фонда фондов, работающего в секторе инноваций, возникла в марте на встрече президента России Владимира Путина с крупнейшими инвесторами. Идею выдвинул основатель Almaz Capital Partners Александр Галицкий. По его словам, ведущие корпорации не готовы вкладывать напрямую в высокорисковые стартапы, создающиеся с нуля. Выходом может стать создание посредника, когда компании, пенсионные фонды или страховщики создают структуру, которая инвестирует в венчурные фонды, напрямую работающие с новыми развивающимися бизнесами. В октябре на съезде РСПП эта идея была подтверждена.

Позже соглашение о создании фонда подписали восемь инвесторов. В их числе оказались AEON, ЕСН, «Интеррос», «Полюс», «Ренова», «ТМК и Синара», «Уралхим и Уралкалий», «Фосагро». Моделью функционирования фонда был выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступят товарищами-вкладчиками. Функции управляющего товарища взял на себя Российский фонд прямых инвестиций. Вопрос об органах управления фонда планируется окончательно решить на следующей неделе.

Всем фондам фонд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Предполагается, что на первом этапе инвестиции пойдут от государства — как сообщал вице-премьер Андрей Белоусов, в бюджете уже заложено более 14 млрд рублей на эти цели — а затем инвестиционная активность ляжет на плечи частников. Кроме того, государственные инвестиции по замыслу не должны пострадать при неудачном вложении в тот или иной проект.

Форма фонда фондов является весьма популярной в инвестировании. Главная их задача — достичь высокой диверсификации вложений, чтобы тем самым снизить риски. Подобные структуры могут быть самыми разнообразными — одни вкладывают в хедж-фонды, другие — в фонды взаимных инвестиций. Существуют и венчурные фонды фондов.

— Фонды фондов сыграли заметную роль в формировании развитых венчурных рынков, — рассказал в интервью «Известиям» инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК) Алексей Басов. — В Израиле пример такого инструмента — Yozma, в Европе — Европейский инвестиционный фонд, в Китае создано более 200 фондов фондов с участием государственного капитала.

Всем фондам фонд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Отрицательными свойствами такого рода инвестиций может быть большая комиссия со стороны управляющей инвесткомпании.

— Фонд фондов, по задумке авторов проекта, не занимается инвестированием напрямую в компании, — отметил директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов. — Он передает деньги сильным управляющим фондов, доказавшим свои способности отбирать эффективные проекты, чтобы они уже могли вложиться в перспективные компании. Это позволяет снижать риски инвестиций, хотя иногда может стоить дополнительных комиссий конечному инвестору. В данном комиссия будет разделена на несколько инвесторов и тем самым минимизируется для каждого из них.

Венчурные инвестиции в принципе предполагают риск, но одновременно и отличаются более высокой нормой доходности. По словам Шибанова, такая норма в целом зависит от консервативности и отношения к риску у конкретного фонда.

Всем фондам фонд Фото: REUTERS/Brendan McDermid

— Средний фонд прямых инвестиций в США зарабатывает обычно на 3 процентных пункта больше, чем американский рынок акций. Речь идет о более 10% в долларах, но с достаточно существенным риском.

— Норма доходности для подобных инвестиций зависит от стадии инвестирования. Если ранняя, то ожидаемая доходность может быть около 70% годовых, — пояснил доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе. — А дальше — снижение до 25%. Ниже 25%, как правило, венчурным фондам и фондам прямых инвестиций бессмысленно инвестировать в проект.

В России во второй половине 2010-х годов рынок венчурного инвестирования развивался довольно интенсивно. По итогам 2019 года общий объем накопленных инвестиций составил по оценке Dsight $868 млн, из которых примерно десятая часть приходилась на госфонды. Однако 2020 год оказался не самым успешным. Согласно данным Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ), по итогам 11 месяцев число и объем инвестиционных соглашений сократились на 30% — всего сделок было заключено на $80 млн. В то же время в методология РАВИ не учитывала некоторые крупные сделки, как то: привлечение $150 млн одним из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon. Как бы то ни было, но в такой ситуации частно-государственное партнерство может серьезно поддержать венчурный рынок в условиях кризиса.

Всем фондам фонд Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По оценке Олега Шибанова, успех данного фонда будет зависеть от количества перспективных отечественных проектов, так что вопрос в конечном итоге в идеях.