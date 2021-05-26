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Более 600 зарубежных компаний хранят данные россиян в РФ
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Более 600 зарубежных компаний хранят данные россиян в РФ

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Более 600 иностранных компаний хранят в России персональные данные российских пользователей. Об этом в среду, 26 мая, заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства.

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«Более 600 иностранных компаний хранят в России персональные данные российских пользователей на апрель 2021 года», — было отмечено в его презентации к выступлению на заседании.

Вагер также упомянул, что до 1 июля социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей в стране.

Он также напомнил, что за неисполнение этого требования соцсетями предусмотрены штрафы до 18 млн рублей.

Ранее, 8 апреля, стало известно, что Роскомнадзор привлечет к ответственности Facebook, Twitter и Google, если они не предоставят информацию о локализации персональных данных российских пользователей.

В начале апреля замглавы РКН сообщил, что ведомство потребовало от Facebook отчитаться о локализации персональных данных пользователей из России. Письмо с требованием рассказать о ходе переноса данных на территорию РФ направили компании в марте.

В сентябре 2019 года сообщалось, что компании должны были локализовать базы персональных данных российских пользователей на территории Российской Федерации до декабря–января.

В январе того же года Роскомнадзор получил от Twitter и Facebook ответы на запросы о локализации баз данных. Отмечалось, что заявления компаний не содержали конкретной информации ни о локализации, ни о сроках выполнения требований российского законодательства.

1 августа 2015 года в России вступил в силу закон, обязывающий интернет-компании, которые работают с персональными данными россиян, регистрироваться в качестве организатора распространения информации и в течение шести месяцев хранить на территории РФ всю переданную и полученную жителями страны информацию.

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