В России в апреле выдали рекордное число автокредитов

В апреле 2021 года в России выдали 105,8 тыс. автокредитов, что на 16,9% больше по сравнению с мартом, когда их число составляло 90,5 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое поступило в «Известия» в среду, 26 мая.

Бюро проанализировало сведения 4 тыс. кредиторов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2021-го количество выданных автокредитов выросло в 5,2 раза — в апреле 2020-го их было 20,3 тыс. единиц.

Динамику выше среднего уровня среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных займов данного вида показали Самарская область (+46,0%), Чувашия (+40,2%), Республика Татарстан (+32,2%), Пермский край (+30,3%) и Республика Башкортостан (+28,8%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов в апреле по сравнению с мартом выросла на 5,8 и 3,7% соответственно.

Больше всего автокредитов выдали в Москве (8,9 тыс. ед.), Подмосковье (6,5 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (6,3 тыс. ед.), Татарстане (5,1 тыс. ед.) и Краснодарском крае (4,4 тыс. ед.).

Отмечается, что такой существенный рост выдачи кредитов на покупку автомобилей связан исключительно с последствиями «карантинных мероприятий весны прошлого года», когда выдача автокредитов упала наиболее сильно.

По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые также поступили в «Известия», в апреле текущего года банки выдали свыше 87 тыс. автокредитов, что в шесть раз больше, чем в апреле 2020 года. По сравнению с мартом 2021-го выдачи выросли на 19%.

В сравнении с апрелем 2020 года наибольший рост выдач зафиксировали в Москве и Московской области (в 16 раз), в Краснодарском крае (в 13 раз), наименьший — в Оренбургской (в четыре раза), Новосибирской (в три раза) и Кемеровской (в два раза) областях.

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович объясняет рекордные выдачи автокредитов тем, что в продаже после длительного дефицита появились почти все популярные автомобили и покупатели смогли удовлетворить отложенный спрос. Кроме того, из-за сильного роста стоимости машин увеличилась доля граждан, которые могут позволить себе такую покупку только в кредит.

НБКИ со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат» также сообщает, что объем рынка новых легковых автомашин в апреле этого года вырос на 23,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 169,7 тыс. единиц. В марте он достигал 137,9 тыс. единиц. По сравнению с апрелем прошлого года рынок увеличился в 3,1 раза — в апреле 2020-го он составлял 54,5 тыс. единиц.

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в апреле текущего года составил 683 балла, притом что минимальное значение равняется 300 баллам, максимальное — 850 баллам.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов считает, что апрельское увеличение продаж в сравнении с показателями марта нынешнего года позволяет судить о том, что покупатели еще пытаются обогнать продолжающийся рост цен и купить машину по более выгодной цене, а дистрибьюторы — сократить дефицит и пополнить дилерские склады востребованными автомобилями. Кроме того, продолжает действовать и госпрограмма по льготному автокредитованию, но объемы продаж по ней не очень большие.

В начале мая в «Автостате» заявили, что в России в январе-марте этого года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1872,2 млн рублей, что на 11,9% больше, чем за тот же период 2020 года. В среднем иномарка по итогам первого квартала текущего года стоит 2208,5 млн рублей (+13,6%), а российский автомобиль — 760,4 тыс. рублей (+9,1%).