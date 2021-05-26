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Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона
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Полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона

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Полиция американского города Гилфорд выдала ордер на арест музыканта Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении. Об этом, во вторник, 25 мая, говорится в сообщении, опубликованном на Facebook местными органами правопорядка.

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«У полицейского управления Гилфорда есть действующий ордер на арест Брайана Хью Уорнера (он же Мэрилин Мэнсон)», — говорится в публикации.

Согласно заявлению, певца обвиняют в нападении на видеооператора в концертном зале Bank of New Hampshire Pavilion в августе 2019 года.

Мэрилин Мэнсон, его агент и адвокат были ранее уведомлены о выдаче ордера, однако не предприняли усилий, чтобы ответить на обвинения, добавили в полиции.

Уточняется, что по данному обвинению артисту может грозить до одного года тюремного заключения и штраф до $2 тыс.

1 мая звезда телесериала «Игра престолов» английская актриса Эсме Бьянко подала иск к Мэрилину Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и действиях сексуального характера.

Американская актриса и модель Эван Рэйчел Вуд 1 февраля также обвинила певца в насилии и издевательствах над ней на протяжении нескольких лет. Похожие обвинения в адрес артиста выдвинули еще четыре девушки.

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