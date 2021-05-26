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Более 70% россиян выразили готовность переплачивать за местные продукты питания

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В России 78% граждан предпочитают продукты питания местных производителей. Об этом говорится в новом исследовании платежного сервиса «Скрепка», результаты которого поступили в «Известия» в среду, 26 мая.

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В опросе участвовали более 5 тыс. респондентов в возрасте от 20 до 55 лет.

Чаще всего местную продукцию выбирают в Воронежской области и Чувашии — по 86% опрошенных, в Марий Эл, Карелии и Краснодарском крае — 84%, 79% и 76% соответственно.

При этом 52% респондентов предпочитают региональных производителей из-за высокого качества продуктов и натурального сырья, из которого их готовят. 23% россиян привлекает низкая цена местных товаров, еще 25% покупают «у своих», чтобы поддержать местного производителя.

Больше всего у региональных поставщиков покупают молочную продукцию — 88% респондентов, мясные изделия — 66%, фрукты и овощи — 36%, бытовую химию и средства личной гигиены — 9 и 7% соответственно.

Оказалось, что 37% респондентов готовы приобретать продукцию местного производителя, даже если цена на нее окажется выше, чем у популярных аналогов иностранных и федеральных брендов. 63% опрошенных назвали более низкую цену приоритетом при выборе товара, если это не отражается на его качестве. Среди тех, кто готов заплатить за региональную продукцию более высокую цену, в два раза больше россиян старше 40 лет.

Алексей Шумилин, основатель, генеральный директор «Скрепки», отмечает, что наблюдается формирование устойчивого тренда на потребление товаров российского производства. По данным платежного сервиса, 82% экономически активного населения страны предпочитает российские товары иностранным аналогам.

По его словам, в последние годы в некоторых субъектах России появились качественные и доступные местные товары. Также на потребительское поведение влияет желание помочь развитию «своего» регионального производителя.

Шумилин добавил, что старшее поколение готово поддерживать местного производителя рублем, а миллениалы и зумеры предпочитают бренды, которые используют программы лояльности: акции, кэшбэк, бонусы.

Ранее, 20 мая, в исследовании, проведенном РЭУ им. Плеханова, сообщалось, что основные экономические показатели некоторых компаний сельхозперерабатывающей и пищевой промышленности, а также продовольственного ритейла в России, несмотря на кризис 2020 года показали положительную динамику. Однако большинство компаний из других секторов экономики «просели» из-за ограничений. Рентабельность активов производителей продуктов питания поднялась почти в два раза по сравнению со среднестатистическим значением. Доходы от реализации по отрасли выросли на 11% в сравнении с 2019 годом, а прибыль от продаж — на 20%. Чистая прибыль российских компаний повысилась на 69% — до 27 млрд рублей.

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