Масочный режим в ЕАО продлили до середины июня

Масочный режим в ЕАО будет действовать до 15 июня. Документ о продлении ограничений подписал вице-губернатор области — первый заместитель председателя правительства Дмитрий Братыненко.

Также до 15 июня включительно продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщает ИА ЕАОMedia.

12 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что соблюдение масочного режима в стране является абсолютной необходимостью. По его словам, этого требуют рекомендации медиков.