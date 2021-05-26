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В апреле в России вырос объем промышленного производства

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В апреле в России вырос объем промышленного производства, передает телеканал «Известия».

Показатель увеличился на 7,2% в годовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в 14,2% показала обрабатывающая промышленность. Энергетический сектор прибавил 6,2%. Объемы отраслей водоснабжения увеличились на 25,9%.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году промпроизводство вырастет на 2%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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