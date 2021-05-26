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Роспотребнадзор выявил новый признак осложнений у пациентов с COVID-19

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Специалисты Роспотребнадзора выявили новый маркер, который указывает на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусе. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба ведомства.

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«Выявлен новый маркер поражения сосудистого русла при инфекционной патологии. У пациентов в остром периоде COVID-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов», — сказано в сообщении.

Наиболее высокие показатели по этому анализу были у тех пациентов, состояние которых в последующие дни резко ухудшалось. При этом повышение уровня эндотелина-1 фиксировалось и у людей, которые контактировали с больными. Также в пресс-службе пояснили, что у пациентов с выздоровлением после курса успешной терапии цифры в большинстве случаев были уже в пределах нормы.

Как отметили в ведомстве, выявление нового значимого маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, которые имеют высокий риск развития сосудистых осложнений, и более раннему применению препаратов, обеспечивающих профилактику этих осложнений.

11 мая стало известно, что более чем у 80% пациентов с COVID-19 наблюдаются неврологические осложнения, при которых риск смерти увеличивается в шесть раз. Отмечается, что наиболее распространенные неврологические диагнозы, которые были поставлены в клиниках, — это острая энцефалопатия, за которой в 17% случаев следовали кома и инсульт (6%).

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