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Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека

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Биологи из России, США и Сингапура создали тест, который по анализу крови может определить общее состояние организма и физиологическую устойчивость. Об этом 25 мая сообщает научный журнал Nature Communications.

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Группа исследователей под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института (МФТИ) предложили использовать для оценки биологического старения универсальный комплексный показатель DOSI (dynamic organism state indicator — индикатор динамического состояния организма). По их данным, этот индикатор зависит от наличия болезней, возраста и образа жизни. Уровень устойчивости ученые рассчитывали при помощи данных о физической активности, которые они получали с датчиков, прикрепленных к участникам исследования.

По словам биологов, наименее устойчивым организм становится к 120-150 годам. Таким образом, в статье делается вывод, что 150 лет — максимальная теоретически возможная продолжительность жизни человека.

Как заявил Федичев, ученые пришли к выводу, что возрастной предел, который приводит к смерти, «является неотъемлемым биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека», пишет «Газета.ру».

В марте 2019 года ученые Университета Шеффилда в Великобритании заявили, что одним из способов увеличить продолжительность жизни может быть совместное воспитание потомства. Исследователи выяснили, что самки птиц живут дольше, если им помогают воспитывать птенцов, а матери-одиночки быстро стареют.

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