Экс-главу МВД Ингушетии отпустили под домашний арест

Бывшего главу МВД Ингушетии Ахмеда Погорова, задержанного в феврале в рамках уголовного дела о незаконных акциях в 2019 году, суд отпустил под домашний арест. Об этом 25 мая написал в Instagram адвокат экс-чиновника Магомед Гагиев.

В публикации защитник заявил, что три дня заседаний Верховного суда Кабардино-Балкарии по рассмотрению апелляционной жалобы не пропали понапрасну.

«Ахмед Погоров отпущен под домашний арест. Суд услышал представленные защитой убедительные доказательства, свидетельствующие об отсутствии необходимости содержания под стражей Ахмеда, в том числе наши просьбы учесть ухудшение состояния здоровья его престарелого отца после задержания моего подзащитного», — отметил Гагиев.

По его словам, Погоров будет находиться под домашним арестом в определенном судом месте.

Погорову предъявлено обвинение в совершении преступления по статье УК «Организация применения насилия в отношении представителей власти». Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По информации ведомства, 26 марта 2019 года в Магасе местные жители проводили согласованный митинг, переросший к вечеру в несогласованное публичное мероприятие, которое продолжилось и на следующий день. Протестующие применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении представителей власти. Как полагает следствие, Погоров был одним из активных участников несогласованного мероприятия и организатором применения насилия в отношении представителей власти 27 марта.

Всего по данному факту задержано около 50 человек, за период расследования на рассмотрение по существу были направлены уголовные дела в отношении 42 обвиняемых.