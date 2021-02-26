В Назрани задержали экс-главу МВД Ингушетии Погорова

В Назрани правоохранители задержали экс-главу МВД Ингушетии Ахмеда Погорова, который находился в межгосударственном розыске с 2019 года. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили в Следственном комитете РФ.

Как уточняется, фигуранта арестовали и предъявили обвинения в организации применения насилия в отношении представителей власти.

«В рамках уголовного дела, возбужденного по факту несогласованных массовых мероприятий в Ингушетии в 2019 году, задержан бывший министр внутренних дел республики Ахмед Погоров, который с апреля 2019 года находился в межгосударственном розыске», — добавили в СК.

По информации ведомства, жители Магаса провели массовый митинг 26 марта 2019 года, он был согласован с органом исполнительной власти. Однако акция переросла в несогласованное публичное мероприятие, участники протестов применили насилие в отношении полицейских.

Всего пострадало свыше 60 правоохранителей. Следователи подчеркнули, что Погоров мог стать одним из активных участников митинга.

Всего по данному факту задержано почти 50 человек, за период расследования на рассмотрение по существу были направлены уголовные дела в отношении 42 обвиняемых.

Ранее Погорову была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет «Газета.ру».