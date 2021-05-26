Семья Флойда рассказала о встрече с президентом США

В годовщину гибели афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая его семью принял президент США Джо Байден. Родственники погибшего охарактеризовали главу государства после встречи как «подлинного человека». Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Выступившие перед журналистами около Белого дома родственники Флойда рассказали, что встреча с президентом прошла хорошо. Брат Джорджа Филоним назвал Байдена «подлинным человеком, который говорит от всей души».

Племянник Флойда, Брэндон Уильямс, добавил, что Байден выразил поддержку принятию Закона Джорджа Флойда о правосудии в полицейской деятельности, но при этом хочет убедиться, что это правильный закон.

«Президент сказал, что поддерживает принятие законопроекта, но хочет убедиться, что это правильный законопроект, а не поспешное решение», — рассказал Уильямс, добавив, что президент выразил недовольство тем, что закон не был принят к установленному им первоначальному сроку.

В свою очередь Байден выразил надежду, что законопроект поступит ему на подпись.

«Убийство Джорджа Флойда вызвало протесты, которых мы не видели со времен эры [борьбы за] гражданские права в 60-х годах [ХХ века], которые объединили людей разных рас и поколений. Убийство Джорджа Флойда вызвало протесты, которых мы не видели со времен эры [борьбы за] гражданские права в 60-х годах [ХХ века], которые объединили людей разных рас и поколений», — говорится в заявлении американского лидера, опубликованного Белым домом по итогам встречи.

Вице-президент США Камала Харрис, которая вышла к прессе, призвала граждан делать все зависящее от них, чтобы сенат принял акт имени Флойда о правосудии в полицейской работе.

«Правосудие для одного — это правосудие для всех. У нас нет выбора, мы должны поддержать акт. Пожалуйста, позвоните своему сенатору и сделайте все, что зависит от вас с соседями», — подчеркнула Харрис.

25 мая 2020 года афроамериканец Джордж Флойд умер в реанимации после задержания полицейскими, применившими к нему силу. При задержании он жаловался, что не может дышать. Смерть мужчины вызвала массовые акции протеста и беспорядки не только в США, но и в Европе.