«Газпром» предложил построить в Петербурге небоскреб «Лахта Центр 2»

«Газпром» предложил построить в Санкт-Петербурге еще один небоскреб «Лахта Центр 2», который станет вторым по высоте небоскребом в мире, сообщает во вторник, 25 мая, пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«Его высота составит 703 м. Небоскреб будет вторым по высоте в мире и абсолютным рекордсменом по высоте обзорной площадки (590 м) и верхнего эксплуатируемого этажа», — сказано в тексте.

С соответствующей инициативой «Газпром» выступил на заседании межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и администрацией Северной столицы.

Отмечается, что здание станет «органичным продолжением современного архитектурного ансамбля, а также мировым лидером в области технологических инноваций и зеленого строительства».

«Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города. Символически эта башня дополнит башню «Лахта Центра» как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры», — подчеркнул архитектор проекта Тони Кеттл.

В настоящий момент самым высоким зданием в мире является небоскреб Бурдж-Хадифа в Дубае высотой 828 метров.

В феврале 2020 года директор «Газпромнефть — Восточно-Европейские проекты» Елена Илюхина заявила о планах компании построить на Охтинском мысу в Санкт-Петербурге инновационный проект «зеленого» девелопмента.