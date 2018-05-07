«Лахта Центр», устремленный ввысь

За три с лишним века поселение Лахта на северном берегу Финского залива отметилось многими фактами истории Государства Российского. Неподалеку от Лахты находилась усадьба Петра I. В здешних краях, стоя по пояс в воде, царь, помогавший спасать бот с солдатами, севший на мель, подхватил сильную простуду, от которой скончался в основанном им городе. Екатерина II подарила Лахту своему фавориту графу Орлову. И эти же места прославились необычным рекордом: когда скульптору Фальконе понадобился пьедестал под памятник «Медный всадник», именно из окрестностей Лахты доставили гранитный валун весом в 100 пудов — 1,6 тыс. т, получивший название «Гром-камень».

Сегодня Лахта, входящая в Приморский район на северо-западе Санкт-Петербурга, гордится рекордом, созвучным ХХI веку цифровой эры и передовых технологий. Здесь возведена конструкция самого высокого в северных широтах, в России да и во всей Европе небоскреба. В конце января его шпиль достиг проектной отметки — 462 м.

В обычный для жителей города день, когда сквозь хмурые облака, как мимолетный подарок, ненадолго пробиваются лучики солнца и дождь моросит, не уставая, в туманной дымке на горизонте видна узкая темная полоска, похожая на стрелу, пронзающую небо.

Зато на строительной площадке у подножья гиганта, высоко закинув голову вверх, воочию видишь его истинные масштабы и проникаешься чувством удивления и одновременно восхищения этим рукотворным чудом.

Инициатором создания новой доминанты городской панорамы и инвестором стала группа компаний «Газпром», а реализует проект АО «МФК Лахта Центр».

Начальник Управления по проектированию АО «МФК Лахта Центр» Юлия Гуляк говорит о небоскребе как о живом существе. С полным основанием она употребляет для характеристики уникального объекта, не имеющего аналога в нашей стране и за рубежом, слово «супер». Общая площадь комплекса — 400 тыс. кв. м, 87 этажей, 102 лифта.

В офисных помещениях башни разместятся штаб-квартира «Газпрома» и дочерние структуры. Порядка трети площадей, особо отмечает Юлия Гуляк, проект отвел открытым общественным пространствам. Конгресс-центр и детский научно-образовательный центр с планетарием, спортивный и медицинский комплексы, выставочные площади, открытый амфитеатр на 2 тыс. мест с видом на воду для проведения городских общественных мероприятий, смотровая площадка, рестораны, галереи и многое другое.

Осенью этого года комплекс будет достроен и введен в эксплуатацию. Причем одновременно, а не по частям, как это практикуется с крупными объектами. И в этом тоже одна из особенностей возведения «Лахта Центра» у берега Финского залива, подчеркивает начальник Управления по проектированию. Дата открытия пока не определена, так как после сдачи объекта потребуется время на отделку и «заселение».

Фото: пресс-служба АО «МФК Лахта Центр» Гигант у Финского залива

Сооружение «Лахта Центра» с участием интернациональной команды специалистов из 18 стран, где на строительной площадке в две смены сейчас занято 12 тыс. человек, стало полигоном применения самых современных технологий и осуществления на практике оригинальных технических решений. Они вобрали в себя не только достижения российской строительной индустрии, но и лучшие образцы мирового опыта.

Вот лишь один пример, который привела Юлия Гуляк. В Книгу рекордов Гиннеса занесена нижняя плита коробчатого фундамента башни как самая мощная несущая конструкция, выполненная методом непрерывного бетонирования. Для осуществления этой сложнейшей операции требовалось не только рассчитать и обеспечить необходимое количество материалов, но и безупречно выстроить логистику, чтобы сотни тяжелых машин, соблюдая очередность заезда на строительную площадку, по минутам могли разгружаться, что и было сделано без единого сбоя.

А всего в процессе реализации проекта воплощено в жизнь свыше ста инноваций, что, несомненно, будет способствовать взятию российской индустрией строительства и отделочных материалов новых высот.

— В числе инновационных решений есть и определенная толика вклада немецкой компании КНАУФ, — говорит Евгений Павлов, руководитель Отдела продукт-менеджмента Северо-Западной сбытовой дирекции филиала ООО «КНАУФ ГИПС». Конкуренция для участия в строительстве была весьма жесткой. Поэтому специально для будущего «Лахта Центра» компания, которая производит негорючие цементные плиты Аквапанель, применяемые как для внутренней, так и для внешней отделки, и КНАУФ-листы (гипсокартон), используемые для устройства внутренних перегородок, потолочных конструкций, облицовки стен, разработала специальные решения. Эти комплектные системы отделочных материалов полностью отвечают особым требованиям, которые предъявляют проектировщики к пожарной безопасности, звукоизоляции и влагостойкости.

Сейчас счет используемой на объекте продукции КНАУФ идет на десятки тысяч квадратных метров. Но есть все основания полагать, что к моменту завершения строительства «Лахта Центра» он вырастет на порядок выше, а по металлическим профилям и до 1 млн погонных метров.

Немецкая семейная фирма КНАУФ отметит в начале октября четвертьвековой юбилей работы на российском рынке.

— Когда в 1993 году владельцы компании принимали стратегическое решение повернуться лицом к Востоку, надо полагать, они имели свой бизнес-план. Сбылись ли их ожидания? — спрашиваю Управляющего группой «КНАУФ СНГ» Яниса Краулиса.

— Если реализовано абсолютно всё, в человеческой жизни, как и в жизни компании, исчезает стимул двигаться дальше, наступает стагнация. Наш успех базируется на ценностях, которыми компания КНАУФ руководствуется на протяжении всей своей деятельности. Это — человечность, верность делу, дух предпринимательства и партнерство. Уверен, что успешная инвестиционная деятельность компании в России будет продолжаться.

Новым, весьма перспективным направлением нашей работы становится производство модульных конструкций, из которых, подобно кубикам, можно собирать жилые дома. Строительство первого такого завода в России мы начали в апреле, а уже в четвертом квартале нынешнего года планируется выпуск первых модулей. Стоимость 1 кв. м в таком доме серийного производства составит от 40 тыс. рублей.

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