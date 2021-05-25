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В Госдуме оценили идею Зеленского создать нацсопротивление на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать национальное сопротивление, чтобы отвлечь внимание общественности, поскольку не добился политических и экономических успехов. Такое мнение высказал 25 мая депутат Госдумы Руслан Бальбек.

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Он отметил, что украинский лидер предлагает создать всенародное сопротивление «с бухты-барахты», при этом непонятно, кому и чем надо сопротивляться.

«Российского вторжения не дождутся, наступления ДНР и ЛНР – тоже сомневаюсь», — подчеркнул Бальбек в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, создание сопротивления необходимо, чтобы в головах жителей Украины не созрел вопрос, чем занимается их президент. Как считает депутат, в стране начнется «все то, что в современных войнах уже неактуально» — учения, массовые сборы резервистов и рытье окопов.

«А когда народ начнет сильно возмущаться, движение благополучно похоронят, а граждане будут страшно рады, что на учения не надо ездить, по земле ползать и минимум полгода не будут задавать вопросы про экономическое состояние страны», — добавил депутат.

Ранее во вторник Зеленский предложил создать на Украине национальное сопротивление для повышения обороноспособности государства. Кроме того, задачей проекта является содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства.

Также в этот день украинский лидер внес в Верховную раду законопроекты, которые направлены на увеличение численности вооруженных сил государства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данное предложение президента Украины, заявила, что таким образом в центре Европы вскармливается милитаристский режим.

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