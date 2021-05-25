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В колонии под Саратовом заключенные объявили голодовку из-за антисанитарии

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Заключенные колонии в Балашове Саратовской области устроили голодовку в больнице УФСИН и продолжают ее уже восемь дней, причиной могла стать антисанитария и плохие условия содержания, рассказали «Известиям» 25 мая представители участников акции.

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О протесте 27 заключенных стало известно лишь во вторник, когда манифестанты нанесли себе увечья, порезав вены и зашив рты. В УФСИН России по Саратовской области уточнили, что все участники акции являются злостными нарушителями дисциплины и отбывают наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Госпитализация никому не требуется, уточнили в ведомстве.

«Лечебно-исправительное учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация находится под контролем. По факту произошедшего проводится проверка», — указали в областном управлении.

По предположению бывшего члена саратовской ОНК Владимира Незнамова, акция является актом шантажа с целью давления на руководство колонии.

«Требования заключенных не всегда бывают объективными. Год назад, когда в ПКТ больницы затеяли ремонт, заключенных перевели в штрафной изолятор. Ничего особенного, но шум был серьезный — условия в изоляторе им показались тяжелее, чем те, к которым они привыкли. Но и администрация в своих требованиях иногда перебарщивает. В любом случае 27 человек — это серьезно», — подчеркнул Незнамов.

Как сообщил адвокат Андрей Люкшин, представляющий интересы двух участников акции, причиной голодовки и членовредительства стал протест против антисанитарных условий в колонии. Подопечные рассказали защитнику, что в помещениях, где они содержатся, бегают крысы и тараканы, а также нет нормальной питьевой воды и постельных принадлежностей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 26 мая.

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