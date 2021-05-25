Бомбардировщик ВВС США во время полета над Балтикой нес реальные авиабомбы

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США B-52H Stratofortress во время полета над Балтикой на прошлой неделе нес реальные авиационные бомбы МК-82.

Об этом сообщили во вторник, 25 мая, ВВС США.

На фото, которое опубликовали американские военные, видно, что в бомбоотсек В-52H перед вылетом с базы Морон в Испании 21 мая было загружено девять авиабомб.

В ходе учений, совершив полет на полигон в Латвию, бомбардировщик «потренировался во взаимодействии с латвийскими авианаводчиками».

«Стратегические бомбардировочные миссии повышают подготовку, необходимую для реагирования на любой потенциальный кризис или вызов по всему миру», - говорится в сообщении.

Ранее, 19 мая, российский истребитель Су-27 сопроводил стратегический бомбардировщик В-52H США над Балтикой. Сообщалось, что после того, как самолет развернулся и удалился от границ РФ, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.