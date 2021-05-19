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Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Балтикой

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Российский истребитель Су-27 сопроводил над Балтикой стратегический бомбардировщик США В-52Н. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Западного военного округа.

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«19 мая российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении.

Воздушная цель была идентифицирована как стратегический бомбардировщик В-52Н командования глобальных ударов ВВС США. Российский самолет сопроводил ее над акваторией Балтийского моря.

Далее, после того как иностранный самолет развернулся и удалился от границы РФ, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В военном ведомстве уточнили, что нарушения госграницы Российской Федерации не произошло, а полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее, 6 мая, в Национальном центре управления обороной РФ проинформировали, что российский МиГ-31 поднимался в воздух, чтобы не допустить нарушения границы американским самолетом над Чукотским морем.

Воздушная цель была идентифицировала как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

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