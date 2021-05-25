Французский политик Марин Ле Пен высказалась за отмену антироссийских санкций

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за отмену антироссийских санкций, передает телеканал «Известия». По мнению политика, налагаемые на Россию экономические ограничения дают обратный эффект. Политик считает, Франция слишком зависима в принятии решений от Евросоюза. Также Ле Пен считает, что Франции следует выйти из объединенного командования НАТО.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.