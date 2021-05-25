Группа Kiss представила трейлер фильма о себе

Американская рок-группа Kiss представила официальный трейлер документального фильма о себе. Ролик доступен на канале музыкантов в YouTube.

Картина, получившая название Biography: KISStory, расскажет о полувековой истории коллектива и о музыкантах. Режиссером выступил Д.Дж. Виола.

В трейлере к будущему фильму Kiss называют самой жаркой группой в мире и демонстрируются отдельные кадры с выступлений музыкантов.

Как пишет НСН, премьера намечена на 27 и 28 июня 2021 года на телеканале A&E. Продолжительность картины составляет четыре часа.

Как отмечает агентство, о музыкантах готовится еще один фильм — под названием Shout It Out Loud. Его премьера состоится на стриминговой платформе Netflix.

24 мая сообщалось, что в кинотеатрах покажут фильм-концерт Bon Jovi: Encore Nights. Пока имя режиссера ленты не раскрывается. Само выступление американской рок-группы состоялось в апреле. В России показ фильма-концерта Bon Jovi: Encore Nights начнется 10 июня в кинотеатрах сети КАРО.