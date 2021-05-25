Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Мир
Ереван заявил о гибели военнослужащего в перестрелке на границе с Азербайджаном
Мир
Депутат ФРГ заявил о причастности спецслужб Запада к посадке самолета Ryanair
Мир
Зеленский предложил создать национальное сопротивление на Украине
Туризм
В АТОР назвали готовые выдавать россиянам визы европейские страны
Авто
ГД поддержала проект об ужесточении ответственности за нетрезвое вождение
Мир
В бундестаге оценили реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
Мир
Лавров и Макей обсудили инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске
Наука
Размер диска Луны увеличится на 6% во время суперлуния

Группа Kiss представила трейлер фильма о себе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская рок-группа Kiss представила официальный трейлер документального фильма о себе. Ролик доступен на канале музыкантов в YouTube.

«Kiss навсегда останется огнедышащим драконом»
Гитарист группы Томми Тайер — о скандалах за кулисами, бесконечном туре и отце-ветеране Второй мировой

Картина, получившая название Biography: KISStory, расскажет о полувековой истории коллектива и о музыкантах. Режиссером выступил Д.Дж. Виола.

В трейлере к будущему фильму Kiss называют самой жаркой группой в мире и демонстрируются отдельные кадры с выступлений музыкантов.

Как пишет НСН, премьера намечена на 27 и 28 июня 2021 года на телеканале A&E. Продолжительность картины составляет четыре часа.

Как отмечает агентство, о музыкантах готовится еще один фильм — под названием Shout It Out Loud. Его премьера состоится на стриминговой платформе Netflix.

24 мая сообщалось, что в кинотеатрах покажут фильм-концерт Bon Jovi: Encore Nights. Пока имя режиссера ленты не раскрывается. Само выступление американской рок-группы состоялось в апреле. В России показ фильма-концерта Bon Jovi: Encore Nights начнется 10 июня в кинотеатрах сети КАРО.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021