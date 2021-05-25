В Госдуму летом внесут законопроект о базовом доходе россиян

Депутаты от партии «Справедливая Россия – За правду» внесут летом в Госдуму законопроект о ежемесячной выплате россиянам «Справедливого базового дохода» в размере по 10 тыс. рублей. Об этом сообщил во вторник, 25 мая, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Он отметил, что проект закона внесут депутаты седьмого созыва, а рассмотрят его уже депутаты восьмого созыва, так как внесение документа приходится на закрытие сессии.

«Мы внесем этот законопроект летом этого года. Дело в том, что Госдума седьмого созыва... выходит на закрытие сессии 18 июня <…> И я надеюсь, там будет такой состав, который позволит не только его рассмотреть, но и принять этот важный закон для большинства граждан нашей страны», — сказал он на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Об инициативе партии о выплатах «Справедливого базового дохода» россиянам стало известно ранее в этот же день. Как рассказал член Центрального совета партии «Справедливая Россия – За правду» Николай Стариков, «Справедливый базовый доход» предполагает «регулярные выплаты от государства гражданину по факту рождения».

Выборы депутатов Госдумы пройдут в текущем году 19 сентября.