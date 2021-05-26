Аналитики назвали самые популярные направления у туристов из России на лето

Чаще всего российские туристы хотели бы посетить этим летом Сочи, Москву, Симферополь и Грецию, пришли к выводу аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip на основе поисковых запросов своих клиентов.

Большинство путешественников, планирующих отправиться летом в отпуск, интересуются авиаперелетами в Сочи (доля поисковых запросов — 9,4%), Москву (8,6%) и Симферополь (7,5%), согласно исследованию.

Кроме того, в число популярных направлений вошли Санкт-Петербург (6,8%), Анапа (3,8%), Краснодар (2,8%) и Калининград (2,7%). Также этим летом туристы желают побывать в Новосибирске, Екатеринбурге и Минеральных Водах.

Среди зарубежных стран лидирует Греция (доля поисковых запросов среди заграничных направлений — 7,4%), Узбекистан (6,3%) и Армения — (6,1%), отметили в сервисе.

Ещё 5,9% россиян хотели бы отдохнуть летом в Черногории, 5,6% — в Турции, а 5,4% — в Киргизии. Авиабилеты на Кипр искали 4,6% клиентов, в Азербайджан и Грузию — по 4%, в Казахстан — 3,6%.

Чаще всего на поезде туристы рассматривали для летнего путешествия Москву (доля поисковых запросов — 13,9%), Сочи и Санкт-Петербург (по 12%).

В список популярных железнодорожных направлений также вошли Анапа (6,8%), Симферополь и Краснодар (по 4%).

Чуть менее востребованными оказались поездки в Минеральные Воды и Казань (по 2%), Екатеринбург (1,6%), Уфу (1,4%), а также в Самару (1,2%), говорится в исследовании.

Накануне, 25 мая, эксперты сервиса для выбора и покупки автомобиля «Сберавто» и портала Работа.ру провели исследование и выяснили, что этим летом 26% россиян отправятся в отпуск на автомобиле.

Кроме того, четверть опрошенных планируют добраться до места отдыха на самолете. Еще 19% респондентов — на электричке или поезде, а 18% — останутся на месте пребывания. 7% опрошенных запланировали путешествие на автобусе.