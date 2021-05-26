Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Российское судно «Амур» направили на север Японии после столкновения
Спорт
Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом года
Мир
Китай трижды отказался принять звонок главы Пентагона
Мир
В Индии эвакуировали 3,5 млн человек из-за циклона «Яас»
Мир
США выступили за международное изучение теорий происхождения COVID-19
Армия
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 начали летать над Средиземным морем
Наука
Луна подошла на минимальное расстояние к Земле
Мир
Чешское посольство в Москве уволило 71 местного работника
Экономика
Минпромторг выделит 1 млрд рублей субсидий на разработки экотранспорта

Аналитики назвали самые популярные направления у туристов из России на лето

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чаще всего российские туристы хотели бы посетить этим летом Сочи, Москву, Симферополь и Грецию, пришли к выводу аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip на основе поисковых запросов своих клиентов.

Дешево и привито: куда поехать отдохнуть со «Спутником V»
Армения, Грузия, Кипр и ряд других стран готовы принимать вакцинированных россиян без ПЦР-тестов

Большинство путешественников, планирующих отправиться летом в отпуск, интересуются авиаперелетами в Сочи (доля поисковых запросов — 9,4%), Москву (8,6%) и Симферополь (7,5%), согласно исследованию.

Кроме того, в число популярных направлений вошли Санкт-Петербург (6,8%), Анапа (3,8%), Краснодар (2,8%) и Калининград (2,7%). Также этим летом туристы желают побывать в Новосибирске, Екатеринбурге и Минеральных Водах.

Среди зарубежных стран лидирует Греция (доля поисковых запросов среди заграничных направлений — 7,4%), Узбекистан (6,3%) и Армения — (6,1%), отметили в сервисе.

Ещё 5,9% россиян хотели бы отдохнуть летом в Черногории, 5,6% — в Турции, а 5,4% — в Киргизии. Авиабилеты на Кипр искали 4,6% клиентов, в Азербайджан и Грузию — по 4%, в Казахстан — 3,6%.

Чаще всего на поезде туристы рассматривали для летнего путешествия Москву (доля поисковых запросов — 13,9%), Сочи и Санкт-Петербург (по 12%).

В список популярных железнодорожных направлений также вошли Анапа (6,8%), Симферополь и Краснодар (по 4%).

Чуть менее востребованными оказались поездки в Минеральные Воды и Казань (по 2%), Екатеринбург (1,6%), Уфу (1,4%), а также в Самару (1,2%), говорится в исследовании.

Накануне, 25 мая, эксперты сервиса для выбора и покупки автомобиля «Сберавто» и портала Работа.ру провели исследование и выяснили, что этим летом 26% россиян отправятся в отпуск на автомобиле.

Кроме того, четверть опрошенных планируют добраться до места отдыха на самолете. Еще 19% респондентов — на электричке или поезде, а 18% — останутся на месте пребывания. 7% опрошенных запланировали путешествие на автобусе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021