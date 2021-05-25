Большинство россиян отправятся в отпуск летом на машине

Эксперты сервиса для выбора и покупки автомобиля «Сберавто» и портала Работа.ру провели исследование и выяснили, что этим летом 26% россиян отправятся в отпуск на автомобиле. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 25 мая.

Кроме того, четверть опрошенных планируют добраться до места отдыха на самолете. Еще 19% респондентов — на электричке или поезде, а 18% — останутся на месте пребывания. 7% опрошенных запланировали путешествие на автобусе.

Чаще всего респонденты отмечали, что проведут отпуск в Москве или Московской области — этим поделились 14% опрошенных. 12% жителей России планируют отдыхать в городах Крыма. Каждый десятый отправится в отпуск в Сочи, а 7% участников исследования будут отдыхать в Санкт-Петербурге. 5% опрошенных указали в качестве места отдыха Анапу, 4% — Краснодар, а 2% — Геленджик.

Также в этот день стало известно, где свое лето проведут российские школьники.

Так, родители 15% подростков намерены отправить своих чад в школьный лагерь, еще 13% — в спортивный или языковой лагерь. 3% детей будут отдыхать вместе с родителями по России или за границей, в то время как большинство их сверстников (25%) поедут на дачи или проведут лето в деревне или в другом городе РФ у родственников.