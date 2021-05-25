Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
В «Роскосмосе» создадут браслет для поиска детей и пожилых
Мир
Доказана вина капитана Ever Given в инциденте с судном в Суэцком канале
Культура
Франшиза «Пила» собрала в мировом прокате более $1 млрд
Мир
Главы МИД России и Белоруссии обсудили инцидент с самолетом Ryanair
Мир
Зеленский предложил увеличить численность ВС Украины
Общество
Россиянину выдали непрошенный кредит под 365% годовых
Мир
Джонсон призвал власти Белоруссии отпустить Протасевича
Политика
Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в семи субъектах РФ
Политика
Лавров допустил урегулирование части разногласий в отношениях с США

Онлайн-голосование на выборах 2021 года пройдет в семи субъектах РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Онлайн-голосование на выборах 2021 года состоится в семи российских субъектах. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил зампредседателя Центрального избирательного комитета (ЦИК) Николай Булаев по итогам заседания.

Пересмена мест: после выборов Госдума обновится на 20-25%
Наибольшая ротация ждет партию власти, считают эксперты

Он добавил, что среди субъектов будут Москва и Севастополь.

«Можно было бы, конечно, разрешить всем подавшим заявку регионам использовать ДЭГ, но мы предлагаем это количество ограничить, потому что нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему ДЭГ и ограничить ее использование где-то 1–1,5 млн избирателей. И это будет большое количество транзакций», — отметил Булаев.

Он подчеркнул, что в списке регионов с предстоящим дистанционным голосованием оказались также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.

21 мая председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью «Известиям» рассказала, что вероятность голосования не в один день на осенних выборах очень высока, так как подобный формат удобен и безопасен для избирателей. Кроме того, он позволит обеспечить соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора на фоне пандемии коронавируса.

При этом Памфилова указала, что сначала список регионов, которые будут голосовать дистанционно, будет небольшим. Позднее ЦИК надеется расширить его, в частности, к выборам 2024 года. Она отметила, что в лучшем случае это всероссийский охват, в худшем же онлайн проголосует более половины россиян.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования также должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех субъектах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и депутатов 39 региональных парламентов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021