Два экс-сотрудника МВД получили срок за рассылку писем с ртутью в посольства

Двух бывших сотрудников МВД приговорили к 14 и 17 годам колонии за рассылку писем с ртутью в иностранные посольства в Москве. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

«Суд приговорил Котоманова Максима Игоревича к 17 годам, Красильникова Дмитрия Вячеславовича к 14 годам колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в феврале 2018 года офицеры рассылали письма «с веществом, содержащим хлорид ртути».

Подозреваемых задержали в Краснодаре в июле 2019 года.

По данным ФСБ, на которые ссылается «Коммерсант», пытаясь дестабилизировать обстановку в стране, бывшие офицеры МВД также направляли в посольства, руководителям НАТО и ЕС письма с текстами на поддельных бланках депутата Госдумы Сергея Железняка. Такие отправления получили посольства Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции.

Суд признал виновными Котоманова и Красильникова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 (незаконный оборот ядовитых веществ); ст. 30 и ч. 1 ст. 360 (подготовка нападений на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой); ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих или ядовитых веществ); ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) и ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (подготовка терактов с использованием отравляющих веществ) УК РФ.

Ранее, в январе, стало известно, что жителя американского штата Коннектикут приговорили в девяти годам лишения свободы за угрозы физической расправы над Дональдом Трампом, когда тот был президентом США. По информации прокурора Коннектикута Джона Дарэма, он уже был судим за ту же деятельность ранее. Среди прочего он рассылал письма с белым порошком, утверждая, что это споры сибирской язвы, однако специалисты выяснили, что порошок оказался безвредным.