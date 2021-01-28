Американца приговорили в девяти годам тюрьмы за угрозы расправы над Трампом

Жителя американского штата Коннектикут приговорили в девяти годам лишения свободы за угрозы физической расправы над Дональдом Трампом, когда тот был президентом США. Об этом сообщается на сайте федерального прокурора Коннектикута Джона Дарэма.

6 января 53-летний Гэри Джозеф Гравелл признал себя виновным в нескольких правонарушениях, в том числе он согласился с пунктом обвинения об «угрозах расправы с действующим президентом США». С угрозами в адрес Трампа американец выступил в 2018 году.

С 2018 года Гравелл находится под стражей. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, однако отмечается, что у мужчины есть определенное расстройство. Где именно, в тюрьме или тюремной больнице, приговоренный будет отбывать наказание, пока неизвестно.

Гэри Джозеф Гравелл летом 2013 года уже был приговорен судом к 70 месяцам лишения свободы за похожее преступление. Тогда он рассылал письма с угрозами. Американец досрочно вышел на свободу в 2015 году, но уже в 2018-м снова начал угрожать людям по электронной почте, телефону и с помощью писем.

Так, Граввел грозился взорвать объекты недвижимости. В числе тех, кому угрожал американец, оказались Дональд Трамп, судьи, сотрудники исправительных учреждений и администрации международного аэропорта Вермонта, федеральной тюрьмы в Вашингтоне, кредитной организации в Бристоле и религиозных учреждений.

Сообщалось, что Гравелл в том числе рассылал письма с безвредным белым порошком, утверждая, что это споры сибирской язвы.

В январе 2020 года конверты с белым порошком получили в нескольких министерствах Бельгии. После обнаружения конвертов пожарные, полиция и гражданская охрана выехали на место происшествия и опечатали улицы, где расположены министерские офисы и соответствующие муниципальные здания. В связи с инцидентом была принята процедура, которая осуществляется при подозрении на споры сибирской язвы.