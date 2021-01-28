Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Человек пострадал при взрыве в подземном переходе в Челябинске
Мир
Путин подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ сразу после его получения
Общество
В Москве началось прощание с помощником премьер-министра Приходько
Экономика
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с 1 декабря
Общество
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 46% в 2020 году
Политика
В Госдуме ответили Столтенбергу на слова об «агрессии» России
Мир
ФСБ рассекретила 28-томный приговор 1946 года по геноциду на Украине
Общество
Роскачество предупредило об опасности воды из кулеров
Экономика
«Сбер» инвестирует в развитие goods.ru

Американца приговорили в девяти годам тюрьмы за угрозы расправы над Трампом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителя американского штата Коннектикут приговорили в девяти годам лишения свободы за угрозы физической расправы над Дональдом Трампом, когда тот был президентом США. Об этом сообщается на сайте федерального прокурора Коннектикута Джона Дарэма.

6 января 53-летний Гэри Джозеф Гравелл признал себя виновным в нескольких правонарушениях, в том числе он согласился с пунктом обвинения об «угрозах расправы с действующим президентом США». С угрозами в адрес Трампа американец выступил в 2018 году.

Заискивание: зачем Дональд Трамп завалил американские суды делами
Республиканец продолжает оспаривать победу Джо Байдена, несмотря на ее очевидность

С 2018 года Гравелл находится под стражей. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, однако отмечается, что у мужчины есть определенное расстройство. Где именно, в тюрьме или тюремной больнице, приговоренный будет отбывать наказание, пока неизвестно.

Гэри Джозеф Гравелл летом 2013 года уже был приговорен судом к 70 месяцам лишения свободы за похожее преступление. Тогда он рассылал письма с угрозами. Американец досрочно вышел на свободу в 2015 году, но уже в 2018-м снова начал угрожать людям по электронной почте, телефону и с помощью писем.

Так, Граввел грозился взорвать объекты недвижимости. В числе тех, кому угрожал американец, оказались Дональд Трамп, судьи, сотрудники исправительных учреждений и администрации международного аэропорта Вермонта, федеральной тюрьмы в Вашингтоне, кредитной организации в Бристоле и религиозных учреждений.

Сообщалось, что Гравелл в том числе рассылал письма с безвредным белым порошком, утверждая, что это споры сибирской язвы.

В январе 2020 года конверты с белым порошком получили в нескольких министерствах Бельгии. После обнаружения конвертов пожарные, полиция и гражданская охрана выехали на место происшествия и опечатали улицы, где расположены министерские офисы и соответствующие муниципальные здания. В связи с инцидентом была принята процедура, которая осуществляется при подозрении на споры сибирской язвы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021